Reliance Industries Limited
Reliance Industries Limited Менеджер з дейта-сайенс Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер з дейта-сайенс in India у Reliance Industries Limited становить ₹5.08M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Reliance Industries Limited. Останнє оновлення: 10/30/2025

Медіанний пакет
company icon
Reliance Industries Limited
Data Science Manager
hidden
Загалом за рік
₹5.08M
Рівень
-
Базова зарплата
₹4.46M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹622K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
9 Роки
Які кар'єрні рівні в Reliance Industries Limited?
Block logo
+₹5.02M
Robinhood logo
+₹7.71M
Stripe logo
+₹1.73M
Datadog logo
+₹3.03M
Verily logo
+₹1.91M
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Внести дані

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з дейта-сайенс в Reliance Industries Limited in India складає річну загальну компенсацію ₹9,878,950. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Reliance Industries Limited для позиції Менеджер з дейта-сайенс in India складає ₹5,077,695.

