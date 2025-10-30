Каталог компаній
RELEX Solutions
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

RELEX Solutions Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Finland у RELEX Solutions становить €63.4K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації RELEX Solutions. Останнє оновлення: 10/30/2025

Медіанний пакет
company icon
RELEX Solutions
Software Engineer
Helsinki, ES, Finland
Загалом за рік
€63.4K
Рівень
L3
Базова зарплата
€63.4K
Stock (/yr)
€0
Бонус
€0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
15 Роки
Які кар'єрні рівні в RELEX Solutions?
Block logo
+€50.7K
Robinhood logo
+€77.8K
Stripe logo
+€17.5K
Datadog logo
+€30.6K
Verily logo
+€19.2K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Включені посади

Подати нову посаду

Full-Stack інженер програмного забезпечення

DevOps-інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в RELEX Solutions in Finland складає річну загальну компенсацію €86,773. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в RELEX Solutions для позиції Інженер-програміст in Finland складає €63,439.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для RELEX Solutions

Схожі компанії

  • Synology
  • Greenway Health
  • MariaDB
  • Verifone
  • Arcesium
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси