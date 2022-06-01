Каталог компаній
RELEX Solutions
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

RELEX Solutions Зарплати

Зарплата RELEX Solutions варіюється від $54,378 загальної компенсації на рік для Аналітик даних на нижньому рівні до $195,840 для Інженер з продажів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників RELEX Solutions. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Інженер-програміст
Median $72.6K

Full-Stack програмний інженер

DevOps-інженер

Менеджер бізнес-операцій
$142K
Обслуговування клієнтів
$134K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Аналітик даних
$54.4K
Менеджер з продуктового дизайну
$83.8K
Продукт-менеджер
$99.4K
Проєктний менеджер
$120K
Продажі
$158K
Інженер з продажів
$196K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
$83.3K
Архітектор рішень
$116K
Технічний програмний менеджер
$69.9K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в RELEX Solutions - це Інженер з продажів at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $195,840. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в RELEX Solutions складає $107,890.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для RELEX Solutions

Схожі компанії

  • Synology
  • Greenway Health
  • MariaDB
  • Verifone
  • Arcesium
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси