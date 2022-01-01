Каталог компаній
Relativity
Relativity Зарплати

Зарплата Relativity варіюється від $102,060 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $298,500 для Бізнес-операції на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Relativity. Останнє оновлення: 10/25/2025

Інженер-програміст
Software Engineer $102K
Advanced Software Engineer $120K
Senior Software Engineer $150K
Lead Software Engineer $178K

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
Median $140K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $210K

Продукт-дизайнер
Median $119K
Бізнес-операції
$299K
Менеджер з науки про дані
$217K
Дата-сайентист
$147K
Маркетинг
$168K
Cybersecurity Analyst
$145K
UX-дослідник
$110K
Графік Вестингу

5%

РІК 1

15%

РІК 2

30%

РІК 3

50%

РІК 4

Тип Акцій
Options

У Relativity Options підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 5% передається у 1st-РІК (5.00% щорічно)

  • 15% передається у 2nd-РІК (15.00% щорічно)

  • 30% передається у 3rd-РІК (30.00% щорічно)

  • 50% передається у 4th-РІК (50.00% щорічно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Relativity - це Бізнес-операції at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $298,500. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Relativity складає $147,131.

