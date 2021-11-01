Reify Health Зарплати

Каталог компаній
Зарплата Reify Health варіюється від $105,525 загальної компенсації на рік для Продукт-менеджер на нижньому рівні до $161,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Reify Health. Останнє оновлення: 10/25/2025

Інженер-програміст
Median $161K
Дата-сайентист
$147K
Продукт-менеджер
$106K

Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Reify Health - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $161,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Reify Health складає $147,360.

