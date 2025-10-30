Каталог компаній
REI Systems
REI Systems Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United States у REI Systems становить $128K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації REI Systems. Останнє оновлення: 10/30/2025

Медіанний пакет
company icon
REI Systems
Senior software Engineer
Sterling, VA
Загалом за рік
$128K
Рівень
Senior
Базова зарплата
$128K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
7 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в REI Systems?
Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Внести дані

Включені посади

Full-Stack інженер програмного забезпечення

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в REI Systems in United States складає річну загальну компенсацію $143,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в REI Systems для позиції Інженер-програміст in United States складає $110,000.

