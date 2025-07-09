Каталог компаній
Regus
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

Regus Зарплати

Зарплата Regus варіюється від $37,253 загальної компенсації на рік для Менеджер нерухомості на нижньому рівні до $125,625 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Regus. Останнє оновлення: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Don't get lowballed
Продукт-менеджер
$126K
Менеджер нерухомості
$37.3K
Продажі
$53.3K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

69 10
69 10
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Regus - це Продукт-менеджер at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $125,625. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Regus складає $53,265.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Regus

Схожі компанії

  • Microsoft
  • LinkedIn
  • DoorDash
  • Databricks
  • Airbnb
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси