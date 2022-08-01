Каталог компаній
Regrow
Regrow Зарплати

Зарплата Regrow варіюється від $132,098 загальної компенсації на рік для Менеджер з розробки програмного забезпечення на нижньому рівні до $223,875 для Управління персоналом на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Regrow. Останнє оновлення: 10/25/2025

Block logo
+$58K
Robinhood logo
+$89K
Stripe logo
+$20K
Datadog logo
+$35K
Verily logo
+$22K
Управління персоналом
$224K
Рекрутер
$159K
Інженер-програміст
$136K

Менеджер з розробки програмного забезпечення
$132K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Regrow - це Управління персоналом at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $223,875. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Regrow складає $147,668.

