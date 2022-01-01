Каталог компаній
Regeneron
Regeneron Зарплати

Зарплата Regeneron варіюється від $75,000 загальної компенсації на рік для Біомедичний інженер на нижньому рівні до $238,085 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Regeneron. Останнє оновлення: 10/25/2025

Дата-сайентист
Median $210K
Біомедичний інженер
Median $75K
Інженер-програміст
Median $105K

Інженер систем управління
$89.6K
Аналітик даних
$109K
Менеджер з науки про дані
$199K
Інженер-електрик
$117K
Засновник
$96.5K
Інженер-механік
$111K
Продукт-менеджер
$199K
Програмний менеджер
$181K
Архітектор рішень
$238K
Венчурний капіталіст
$184K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Regeneron - це Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $238,085. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Regeneron складає $117,316.

