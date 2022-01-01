Regeneron Зарплати

Зарплата Regeneron варіюється від $75,000 загальної компенсації на рік для Біомедичний інженер на нижньому рівні до $238,085 для Архітектор рішень на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Regeneron . Останнє оновлення: 10/25/2025