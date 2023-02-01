Regalix Зарплати

Зарплата Regalix варіюється від $3,649 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $9,563 для Аналітик даних на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Regalix . Останнє оновлення: 10/25/2025