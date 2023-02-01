Каталог компаній
Regalix
Regalix Зарплати

Зарплата Regalix варіюється від $3,649 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $9,563 для Аналітик даних на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Regalix. Останнє оновлення: 10/25/2025

Обслуговування клієнтів
$3.6K
Аналітик даних
$9.6K
Інженер-програміст
$7K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Regalix - це Аналітик даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $9,563. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Regalix складає $6,978.

