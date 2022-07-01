Reflex Media Зарплати

Каталог компаній
Reflex Media
Зарплата Reflex Media варіюється від $31,115 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $155,775 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Reflex Media. Останнє оновлення: 10/25/2025

Менеджер з науки про дані
$156K
Продукт-дизайнер
$31.1K
Інженер-програміст
$109K

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Reflex Media - це Менеджер з науки про дані at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $155,775. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Reflex Media складає $109,450.

