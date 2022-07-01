Reflex Media Зарплати

Зарплата Reflex Media варіюється від $31,115 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $155,775 для Менеджер з науки про дані на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Reflex Media . Останнє оновлення: 10/25/2025