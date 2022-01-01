REEF Зарплати

Зарплата REEF варіюється від $72,000 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $225,106 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників REEF . Останнє оновлення: 11/14/2025