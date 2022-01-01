REEF Зарплати

Зарплата REEF варіюється від $72,000 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $225,106 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників REEF. Останнє оновлення: 11/14/2025
Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.
20%
РІК 1
20%
РІК 2
20%
РІК 3
20%
РІК 4
20%
РІК 5
У REEF Options підлягають 5-річному графіку вестингу:
20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)
20% передається у 2nd-РІК (1.67% щомісячно)
20% передається у 3rd-РІК (1.67% щомісячно)
20% передається у 4th-РІК (1.67% щомісячно)
20% передається у 5th-РІК (1.67% щомісячно)
Відвідайте спільноту Levels.fyi, щоб спілкуватися з працівниками різних компаній, отримувати поради щодо кар'єри та багато іншого.