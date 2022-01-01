Каталог компаній
REEF
REEF Зарплати

Зарплата REEF варіюється від $72,000 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $225,106 для Продажі на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників REEF. Останнє оновлення: 11/14/2025

Бізнес-аналітик
Median $72K
Продакт-менеджер
Median $85K
Проєкт-менеджер
$113K

Продажі
$225K
Інженер-програміст
Median $80K
Графік Вестингу

20%

РІК 1

20%

РІК 2

20%

РІК 3

20%

РІК 4

20%

РІК 5

Тип Акцій
Options

У REEF Options підлягають 5-річному графіку вестингу:

  • 20% передається у 1st-РІК (20.00% щорічно)

  • 20% передається у 2nd-РІК (1.67% щомісячно)

  • 20% передається у 3rd-РІК (1.67% щомісячно)

  • 20% передається у 4th-РІК (1.67% щомісячно)

  • 20% передається у 5th-РІК (1.67% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в REEF - це Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $225,106. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в REEF складає $85,000.

