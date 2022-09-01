Redpanda Data Зарплати

Зарплата Redpanda Data варіюється від $119,400 загальної компенсації на рік для Маркетинг на нижньому рівні до $281,520 для Інженер з продажів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Redpanda Data . Останнє оновлення: 9/1/2025