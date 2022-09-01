Каталог компаній
Redpanda Data
Redpanda Data Зарплати

Зарплата Redpanda Data варіюється від $119,400 загальної компенсації на рік для Маркетинг на нижньому рівні до $281,520 для Інженер з продажів на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Redpanda Data. Останнє оновлення: 9/1/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $200K
Маркетинг
$119K
Продукт-менеджер
$264K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

54 23
54 23
Інженер з продажів
$282K
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Redpanda Data Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

