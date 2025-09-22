Каталог компаній
Reddit
Reddit UX-дослідник Зарплати

Медіанний пакет компенсації UX-дослідник in United States у Reddit становить $260K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Reddit. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Reddit
UX Researcher
Austin, TX
Загалом за рік
$260K
Рівень
IC4
Базова зарплата
$210K
Stock (/yr)
$50K
Бонус
$0
Років у компанії
0 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Reddit?
Логотип Reddit

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Графік Вестингу

100%

РІК 1

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (100.00% щорічно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції UX-дослідник в Reddit in United States складає річну загальну компенсацію $481,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Reddit для позиції UX-дослідник in United States складає $260,000.

