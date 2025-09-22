Reddit Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати

Компенсація Менеджер з розробки програмного забезпечення in United States у Reddit варіюється від $456K за year для M2|Software Engineering Manager до $980K за year для M3|Senior Software Engineering Manager. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $515K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Reddit. Останнє оновлення: 9/22/2025

Останні подання зарплат

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 1-річному графіку вестингу: 100 % передається у 1st - РІК ( 100.00 % щорічно )

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 25.00 % щорічно )

25 % передається у 2nd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 3rd - РІК ( 2.08 % щомісячно )

25 % передається у 4th - РІК ( 2.08 % щомісячно )

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу: 25 % передається у 1st - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 2nd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 3rd - РІК ( 6.25 % щоквартально )

25 % передається у 4th - РІК ( 6.25 % щоквартально )

Який графік вестингу в Reddit ?

