Каталог компаній
Reddit
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Аналітик з кібербезпеки

  • Всі зарплати Аналітик з кібербезпеки

Reddit Аналітик з кібербезпеки Зарплати

Середня загальна компенсація Аналітик з кібербезпеки у Reddit варіюється від $179K до $255K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Reddit. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$205K - $240K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$179K$205K$240K$255K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Нам потрібно лише 3 більше Аналітик з кібербезпеки заявок в Reddit щоб розблокувати!

Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!

💰 Переглянути все Зарплати

💪 Внести дані Ваша зарплата

Логотип Reddit

$20K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

100%

РІК 1

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (100.00% щорічно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Аналітик з кібербезпеки пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Аналітик з кібербезпеки at Reddit sits at a yearly total compensation of $255,060. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit for the Аналітик з кібербезпеки role is $178,760.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Reddit

Схожі компанії

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси