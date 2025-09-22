Каталог компаній
Reddit Рекрутер Зарплати

Компенсація Рекрутер in United States у Reddit становить $143K за year для IC3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $145K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Reddit. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
IC1
$ --
$ --
$ --
$ --
IC2
$ --
$ --
$ --
$ --
IC3
$143K
$133K
$10K
$0
IC4
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 3 Більше рівнів
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

100%

РІК 1

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (100.00% щорічно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Het best betaalde salarispakket gerapporteerd voor een Рекрутер bij Reddit in United States ligt op een jaarlijkse totale beloning van $254,000. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelencompensatie en bonussen.
De mediaan jaarlijkse totale beloning gerapporteerd bij Reddit voor de Рекрутер functie in United States is $140,000.

