Каталог компаній
Reddit
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Продукт-менеджер

  • Всі зарплати Продукт-менеджер

Reddit Продукт-менеджер Зарплати

Компенсація Продукт-менеджер in United States у Reddit варіюється від $384K за year для IC1 до $445K за year для IC5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $478K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Reddit. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
IC1
Associate Product Manager
$384K
$184K
$200K
$0
IC2
Product Manager I
$234K
$193K
$40.8K
$0
IC3
Product Manager II
$211K
$182K
$29.3K
$0
IC4
Senior Product Manager
$316K
$210K
$106K
$0
Переглянути 2 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Логотип Reddit

$20K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії
Зарплати стажерів

Графік Вестингу

100%

РІК 1

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (100.00% щорічно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Vesting Schedule 100% after year 1.



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Продукт-менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-менеджер в Reddit in United States складає річну загальну компенсацію $778,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Reddit для позиції Продукт-менеджер in United States складає $450,000.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Reddit

Схожі компанії

  • Hinge
  • TuneIn
  • Twitch
  • Credit Karma
  • Hulu
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси