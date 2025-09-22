Каталог компаній
Медіанний пакет компенсації Фінансовий аналітик in United States у Reddit становить $140K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Reddit. Останнє оновлення: 9/22/2025

Медіанний пакет
company icon
Reddit
Finance Analyst
hidden
Загалом за рік
$140K
Рівень
-
Базова зарплата
$140K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$0
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
3 Роки
Які кар'єрні рівні в Reddit?
Логотип Reddit

Останні подання зарплат
Графік Вестингу

100%

РІК 1

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (100.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Фінансовий аналітик в Reddit in United States складає річну загальну компенсацію $225,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Reddit для позиції Фінансовий аналітик in United States складає $140,000.

Інші ресурси