Середня загальна компенсація Бізнес-операції у Reddit варіюється від $221K до $308K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Reddit. Останнє оновлення: 9/22/2025

Середня загальна компенсація

$237K - $279K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$221K$237K$279K$308K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Логотип Reddit

$20K

Графік Вестингу

100%

РІК 1

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (100.00% щорічно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Інші ресурси