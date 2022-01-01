Каталог компаній
Reddit Зарплати

Зарплата Reddit варіюється від $125,899 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $874,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Reddit. Останнє оновлення: 8/29/2025

Логотип Reddit

$20K

Інженер-програміст
IC2 $159K
IC3 $266K
IC4 $416K
IC5 $478K
IC6 $874K

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Продукт-менеджер
IC1 $384K
IC3 $211K
IC4 $316K
IC5 $445K
Дата-сайентист
IC3 $206K
IC4 $257K
IC5 $363K

Продукт-дизайнер
IC1 $126K
IC4 $265K
IC5 $339K

UX-дизайнер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $515K
Продажі
IC3 $176K
IC4 $175K
Менеджер з науки про дані
Median $450K
UX-дослідник
Median $260K
Фінансовий аналітик
Median $140K
Проєктний менеджер
Median $145K
Рекрутер
Median $145K
Бухгалтер
Median $154K

Технічний бухгалтер

Аналітик даних
$250K
IT-спеціаліст
$210K
Програмний менеджер
$201K
Аналітик з кібербезпеки
$222K
Архітектор рішень
$147K

Архітектор даних

Технічний програмний менеджер
$176K
Графік Вестингу

100%

РІК 1

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 1-річному графіку вестингу:

  • 100% передається у 1st-РІК (100.00% щорічно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Vesting Schedule 100% after year 1.

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)

Vesting Schedule 100% after year 1.

Поширені запитання

The highest paying role reported at Reddit is Інженер-програміст at the IC6 level with a yearly total compensation of $874,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Reddit is $235,959.

