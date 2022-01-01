Reddit Зарплати

Зарплата Reddit варіюється від $125,899 загальної компенсації на рік для Продукт-дизайнер на нижньому рівні до $874,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Reddit. Останнє оновлення: 8/29/2025
100%
РІК 1
У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 1-річному графіку вестингу:
100% передається у 1st-РІК (100.00% щорічно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Reddit Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)
