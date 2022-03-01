Довідник компаній
Reckitt
Reckitt Зарплати

Діапазон зарплат Reckitt коливається від $14,462 у загальній компенсації на рік для Інформаційний технолог (ІТ) на нижньому кінці до $492,450 для Продажі на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Reckitt. Останнє оновлення: 8/21/2025

$160K

Маркетинг
Median $161K
Бухгалтер
$127K
Бізнес-аналітик
$20.2K

Аналітик даних
$33.1K
Фінансовий аналітик
$28.1K
Інформаційний технолог (ІТ)
$14.5K
Консультант з менеджменту
$85.4K
Інженер-механік
$187K
Менеджер продукту
$114K
Менеджер проекту
$31.9K
Продажі
$492K
Інженер-програміст
$161K
Архітектор рішень
$102K
Технічний менеджер програми
$93.2K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Reckitt, є Продажі at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $492,450. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Reckitt, становить $97,799.

