Компенсація Продукт-менеджер in United States у realtor.com варіюється від $247K за year для T3 до $294K за year для T7. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $285K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації realtor.com. Останнє оновлення: 9/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T2
$ --
$ --
$ --
$ --
T3
$247K
$208K
$10K
$29.6K
T4
$216K
$165K
$19.6K
$31.7K
T5
$288K
$223K
$26.3K
$39.1K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
