  • Зарплати
  • Продукт-дизайнер

  • Всі зарплати Продукт-дизайнер

realtor.com Продукт-дизайнер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-дизайнер in United States у realtor.com становить $179K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації realtor.com. Останнє оновлення: 9/29/2025

Медіанний пакет
company icon
realtor.com
Product Designer
hidden
Загалом за рік
$179K
Рівень
hidden
Базова зарплата
$162K
Stock (/yr)
$0
Бонус
$16.2K
Років у компанії
0-1 Роки
Років досвіду
11+ Роки
Які кар'єрні рівні в realtor.com?

$160K

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-дизайнер в realtor.com in United States складає річну загальну компенсацію $220,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в realtor.com для позиції Продукт-дизайнер in United States складає $171,400.

