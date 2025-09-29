Компенсація Дата-сайентист in United States у realtor.com варіюється від $141K за year для T2 до $196K за year для T5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $181K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації realtor.com. Останнє оновлення: 9/29/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
T1
$ --
$ --
$ --
$ --
T2
$141K
$134K
$1.3K
$5.6K
T3
$192K
$158K
$15.8K
$18.4K
T4
$235K
$184K
$32.3K
$19.2K
Компанія
Назва рівня
Роки досвіду
Загальна компенсація
|Зарплати не знайдено
