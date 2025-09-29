realtor.com Дата-сайентист Зарплати

Компенсація Дата-сайентист in United States у realtor.com варіюється від $141K за year для T2 до $196K за year для T5. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $181K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації realtor.com. Останнє оновлення: 9/29/2025

Середня Компенсація за Рівень

Назва рівня Загалом Базова Акції (/yr) Бонус T1 Data Scientist 1 $ -- $ -- $ -- $ -- T2 Data Scientist 2 $141K $134K $1.3K $5.6K T3 Senior Data Scientist $192K $158K $15.8K $18.4K T4 Staff Data Scientist $235K $184K $32.3K $19.2K Переглянути 3 Більше рівнів

Останні подання зарплат

