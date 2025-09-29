Каталог компаній
Realtek Semiconductor
Realtek Semiconductor Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in Taiwan у Realtek Semiconductor становить NT$2.34M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Realtek Semiconductor. Останнє оновлення: 9/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Realtek Semiconductor
Software Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Загалом за рік
NT$2.34M
Рівень
L7
Базова зарплата
NT$2.34M
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$0
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Мережевий інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Realtek Semiconductor in Taiwan складає річну загальну компенсацію NT$4,566,712. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Realtek Semiconductor для позиції Інженер-програміст in Taiwan складає NT$1,658,130.

