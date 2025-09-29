Каталог компаній
Realtek Semiconductor
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Проєктний менеджер

  • Всі зарплати Проєктний менеджер

Realtek Semiconductor Проєктний менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Проєктний менеджер in Taiwan у Realtek Semiconductor становить NT$3.42M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Realtek Semiconductor. Останнє оновлення: 9/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Realtek Semiconductor
Project Manager
Hsin-chu, TP, Taiwan
Загалом за рік
NT$3.42M
Рівень
8
Базова зарплата
NT$1.9M
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$1.52M
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
14 Роки
Які кар'єрні рівні в Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на NT$953K+ (іноді NT$9.53M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Проєктний менеджер пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Проєктний менеджер at Realtek Semiconductor in Taiwan sits at a yearly total compensation of NT$5,207,790. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Realtek Semiconductor for the Проєктний менеджер role in Taiwan is NT$3,308,468.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Realtek Semiconductor

Схожі компанії

  • MediaTek
  • TSMC
  • Silicon Motion
  • Pushpay
  • Cerner
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси