Realtek Semiconductor
  • Зарплати
  • Інженер з апаратного забезпечення

  • Всі зарплати Інженер з апаратного забезпечення

Realtek Semiconductor Інженер з апаратного забезпечення Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер з апаратного забезпечення in Taiwan у Realtek Semiconductor становить NT$2.27M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Realtek Semiconductor. Останнє оновлення: 9/29/2025

Медіанний пакет
company icon
Realtek Semiconductor
Hardware Engineer
Hsin-chu, TP, Taiwan
Загалом за рік
NT$2.27M
Рівень
Senior Engineer
Базова зарплата
NT$1.58M
Stock (/yr)
NT$0
Бонус
NT$684K
Років у компанії
3 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Realtek Semiconductor?

NT$5.08M

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Включені посади

ASIC Engineer

SoC Engineer

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер з апаратного забезпечення в Realtek Semiconductor in Taiwan складає річну загальну компенсацію NT$4,062,649. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Realtek Semiconductor для позиції Інженер з апаратного забезпечення in Taiwan складає NT$2,298,922.

