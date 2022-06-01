Довідник компаній
Realogy
Realogy Зарплати

Діапазон зарплат Realogy коливається від $100,509 у загальній компенсації на рік для Людські ресурси на нижньому кінці до $185,925 для Науковець даних на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Realogy. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $176K
Науковець даних
$186K
Людські ресурси
$101K

Інформаційний технолог (ІТ)
$111K
Дизайнер продукту
$140K
Рекрутер
$129K
Архітектор рішень
$159K
Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в Realogy, є Науковець даних at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $185,925. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в Realogy, становить $139,695.

