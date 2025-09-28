Каталог компаній
REA Group
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Менеджер з розробки програмного забезпечення

  • Всі зарплати Менеджер з розробки програмного забезпечення

REA Group Менеджер з розробки програмного забезпечення Зарплати

Медіанний пакет компенсації Менеджер з розробки програмного забезпечення in Australia у REA Group становить A$205K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації REA Group. Останнє оновлення: 9/28/2025

Медіанний пакет
company icon
REA Group
Software Engineering Manager
Melbourne, VI, Australia
Загалом за рік
A$205K
Рівень
Lead Developer
Базова зарплата
A$175K
Stock (/yr)
A$13.1K
Бонус
A$16.5K
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в REA Group?

A$249K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на A$46.7K+ (іноді A$467K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Менеджер з розробки програмного забезпечення пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення в REA Group in Australia складає річну загальну компенсацію A$335,240. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в REA Group для позиції Менеджер з розробки програмного забезпечення in Australia складає A$192,062.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для REA Group

Схожі компанії

  • Netflix
  • Intuit
  • Uber
  • LinkedIn
  • Microsoft
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси