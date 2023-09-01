Довідник компаній
REA Group
Працюєте тут? Заявіть про свою компанію

REA Group Зарплати

Діапазон зарплат REA Group коливається від $76,389 у загальній компенсації на рік для Дизайнер продукту на нижньому кінці до $144,619 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників REA Group. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Отримайте зарплату, а не будьте обмануті

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо збільшень на 30 тис.+ доларів (іноді 300 тис.+ доларів).Отримайте переговори щодо вашої зарплати або перевірка резюме справжніми експертами - рекрутерами, які роблять це щодня.

Інженер-програміст
Median $106K

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

Інженер даних

Менеджер продукту
Median $127K
Дизайнер продукту
Median $76.4K

Kinda feel lc question doesn’t seem to appear in real interviews anymore

I grinded Blind 75 and NeetCode 150 pretty hard, but in most of my recent interviews, none of those patterns showed up. Instead, I got hit with new or modified problems I hadn't seen before.

Is this just me, or are companies actually shifting away from the standard high-frequency sets?

67 18
67 18
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $131K
Аналітик даних
$100K
Науковець даних
$119K
Архітектор рішень
$145K
Відсутня ваша посада?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти розблокувати сторінку.


Часті запитання

Найвищою зарплатою, що була зафіксована в REA Group, є Архітектор рішень at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $144,619. Це включає базову зарплату, а також будь-яку потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація, зафіксована в REA Group, становить $119,100.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для REA Group

Пов'язані компанії

  • Flipkart
  • Tesla
  • Uber
  • Amazon
  • Facebook
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси