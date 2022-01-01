Каталог компаній
RBC
Працюєте тут? Заявити про свою компанію

АрБіСі Зарплати

Зарплата RBC варіюється від $36,123 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $201,000 для Керівник апарату на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників АрБіСі. Останнє оновлення: 10/25/2025

Інженер-програміст
PL10 $50.4K
PL09 $58.9K
PL08 $80.7K
PL07 $110K
PL06 $121K
PL05 $118K

iOS-інженер

Frontend програмний інженер

Інженер машинного навчання

Backend програмний інженер

Full-Stack програмний інженер

Мережевий інженер

Програмний інженер забезпечення якості (QA)

Інженер даних

DevOps-інженер

Інженер надійності сайту

Бізнес-аналітик
PL10 $38.4K
PL09 $50.4K
PL08 $69.8K
PL07 $83.8K
PL05 $51.5K
Продукт-менеджер
PL08 $85.3K
PL07 $101K
PL06 $128K

Дата-сайентист
PL08 $77.6K
PL07 $101K
PL06 $168K
Фінансовий аналітик
Median $64.3K

Risk Analyst

Продукт-дизайнер
PL08 $77.1K
PL07 $102K

UX-дизайнер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $127K
Аналітик даних
Median $57.7K
Проєктний менеджер
Median $71.1K
Інвестиційний банкір
Median $75.1K
Архітектор рішень
Median $115K

Data Architect

Cloud Security Architect

Cybersecurity Analyst
Median $72.3K
Information Technologist (IT)
Median $64.7K
UX-дослідник
Median $86.7K
Актуарій
Median $68.7K
Бухгалтер
Median $71K
Бізнес-операції
Median $51.1K
Обслуговування клієнтів
Median $38K
Маркетинг
Median $101K
Продажі
Median $36.1K
Програмний менеджер
Median $138K
Менеджер бізнес-операцій
Median $99K
Технічний програмний менеджер
Median $100K
Менеджер з науки про дані
Median $82.1K
Адміністративний асистент
$38.3K
Розвиток бізнесу
$44.7K
Керівник апарату
$201K
Корпоративний розвиток
$110K
Графічний дизайнер
$48.9K
Управління персоналом
$200K
Юридичний відділ
$56.8K
Менеджмент-консультант
$44.4K
Маркетингові операції
Median $69.5K
Менеджер з партнерства
$113K
Менеджер з продуктового дизайну
$164K
Технічний письменник
$45.2K
Загальна винагорода
$95.6K
Венчурний капіталіст
$121K
Не знаходите свою посаду?

Шукайте всі зарплати на нашій сторінці компенсацій або додайте свою зарплату щоб допомогти відкрити сторінку.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

У RBC Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)

Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в RBC - це Керівник апарату at the Common Range Average level з річною загальною компенсацією $201,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в RBC складає $79,163.

