АрБіСі Зарплати

Зарплата RBC варіюється від $36,123 загальної компенсації на рік для Продажі на нижньому рівні до $201,000 для Керівник апарату на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників АрБіСі. Останнє оновлення: 10/25/2025
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У RBC Гранти акцій/капіталу підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 3rd-РІК (2.08% щомісячно)
25% передається у 4th-РІК (2.08% щомісячно)
