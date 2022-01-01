Довідник компаній
Razorpay Зарплати

Діапазон зарплат Razorpay коливається від $4,880 у загальній компенсації на рік для Операційний маркетинг на нижньому кінці до $200,862 для Архітектор рішень на верхньому кінці. Levels.fyi збирає анонімні та перевірені зарплати від нинішніх та колишніх співробітників Razorpay. Останнє оновлення: 8/24/2025

$160K

Інженер-програміст
Software Engineer $24.1K
Senior Software Engineer $46.9K
Lead Software Engineer $67.1K
Staff Software Engineer $74.6K

Фронтенд-інженер

Бекенд-інженер

Повнофункціональний інженер-програміст

DevOps-інженер

Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $101K
Менеджер продукту
Product Manager $64.5K
Senior Product Manager $79.3K
Principal Product Manager $114K

Дизайнер продукту
Median $44.8K

UX-дизайнер

Бізнес-аналітик
Median $22.8K
Науковець даних
Median $33.9K
Технічний менеджер програми
Median $58.2K
Розвиток бізнесу
$73.2K
Аналітик даних
$14K
Менеджер з науки даних
$194K
Людські ресурси
$76.3K
Консультант з менеджменту
$63.8K
Маркетинг
$33.6K
Операційний маркетинг
$4.9K
Менеджер з дизайну продукту
$67.4K
Менеджер програми
$29.6K
Менеджер проекту
$24.5K
Продажі
$141K
Архітектор рішень
$201K
Технічний письменник
$29.4K
Графік вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип акції
RSU

У Razorpay RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% нараховується в 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% нараховується в 2nd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 3rd-РІК (2.08% щомісячно)

  • 25% нараховується в 4th-РІК (2.08% щомісячно)

7 years post-termination exercise window.

Часті запитання

The highest paying role reported at Razorpay is Архітектор рішень at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $200,862. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Razorpay is $63,845.

