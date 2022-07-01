Каталог компаній
Raya Зарплати

Зарплата Raya варіюється від $4,534 загальної компенсації на рік для Бізнес-аналітик на нижньому рівні до $190,950 для Продукт-менеджер на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Raya. Останнє оновлення: 9/17/2025

$160K

Інженер-програміст
Median $175K
Бізнес-аналітик
$4.5K
Дата-сайентист
$11.9K

Продукт-менеджер
$191K
Поширені запитання

The highest paying role reported at Raya is Продукт-менеджер at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $190,950. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Raya is $93,470.

