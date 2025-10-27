Каталог компаній
Rapyd
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Всі зарплати Інженер-програміст

Rapyd Інженер-програміст Зарплати

Медіанний пакет компенсації Інженер-програміст in United Arab Emirates у Rapyd становить AED 441K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Rapyd. Останнє оновлення: 10/27/2025

Медіанний пакет
company icon
Rapyd
Backend Software Engineer
Dubai, DU, United Arab Emirates
Загалом за рік
AED 441K
Рівень
Backend Developer
Базова зарплата
AED 441K
Stock (/yr)
AED 0
Бонус
AED 0
Років у компанії
2 Роки
Років досвіду
5 Роки
Які кар'єрні рівні в Rapyd?
Block logo
+AED 213K
Robinhood logo
+AED 327K
Stripe logo
+AED 73.5K
Datadog logo
+AED 129K
Verily logo
+AED 80.8K
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Включені посади

Backend програмний інженер

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Інженер-програміст в Rapyd in United Arab Emirates складає річну загальну компенсацію AED 516,795. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Rapyd для позиції Інженер-програміст in United Arab Emirates складає AED 431,998.

