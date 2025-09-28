Каталог компаній
Rally
  • Зарплати
  • Продукт-менеджер

  • Всі зарплати Продукт-менеджер

Rally Продукт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продукт-менеджер in India у Rally становить ₹3.72M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Rally.

Медіанний пакет
company icon
Rally
Product Manager
Bengaluru, KA, India
Загалом за рік
₹3.72M
Рівень
-
Базова зарплата
₹3.19M
Stock (/yr)
₹0
Бонус
₹532K
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
6 Роки
Які кар'єрні рівні в Rally?

₹13.95M

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на ₹2.61M+ (іноді ₹26.15M+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.

Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продукт-менеджер в Rally in India складає річну загальну компенсацію ₹3,849,612. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Rally для позиції Продукт-менеджер in India складає ₹3,693,323.

