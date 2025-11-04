Каталог компаній
Raksul
  • Зарплати
  • Продакт-менеджер

  • Всі зарплати Продакт-менеджер

Raksul Продакт-менеджер Зарплати

Медіанний пакет компенсації Продакт-менеджер in Japan у Raksul становить ¥10.76M за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Raksul. Останнє оновлення: 11/4/2025

Медіанний пакет
company icon
Raksul
Product Manager
Tokyo, TY, Japan
Загалом за рік
¥10.76M
Рівень
G4
Базова зарплата
¥9.16M
Stock (/yr)
¥1.59M
Бонус
¥0
Років у компанії
4 Роки
Років досвіду
7 Роки
Які кар'єрні рівні в Raksul?
Block logo
+¥8.68M
Robinhood logo
+¥13.31M
Stripe logo
+¥2.99M
Datadog logo
+¥5.24M
Verily logo
+¥3.29M
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати стажерів

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Продакт-менеджер в Raksul in Japan складає річну загальну компенсацію ¥12,700,575. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Raksul для позиції Продакт-менеджер in Japan складає ¥10,757,930.

Схожі компанії

Інші ресурси