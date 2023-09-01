Raisin Зарплати

Зарплата Raisin варіюється від $60,022 загальної компенсації на рік для Cybersecurity Analyst на нижньому рівні до $110,546 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Raisin . Останнє оновлення: 10/25/2025