Raisin
Raisin Зарплати

Зарплата Raisin варіюється від $60,022 загальної компенсації на рік для Cybersecurity Analyst на нижньому рівні до $110,546 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Raisin. Останнє оновлення: 10/25/2025

Інженер-програміст
Median $91.3K
Продукт-менеджер
Median $83.7K
Менеджер з розробки програмного забезпечення
Median $111K

Cybersecurity Analyst
$60K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Raisin - це Менеджер з розробки програмного забезпечення з річною загальною компенсацією $110,546. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Raisin складає $87,521.

