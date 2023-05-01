Rain Зарплати

Зарплата Rain варіюється від $48,240 загальної компенсації на рік для Інженер-програміст на нижньому рівні до $128,342 для Менеджер з розробки програмного забезпечення на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Rain . Останнє оновлення: 9/17/2025