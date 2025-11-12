Каталог компаній
Radix
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • Інженер-програміст

  • Full-Stack інженер програмного забезпечення

Radix Full-Stack інженер програмного забезпечення Зарплати

Медіанний пакет компенсації Full-Stack інженер програмного забезпечення in Brazil у Radix становить R$126K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Radix. Останнє оновлення: 11/12/2025

Медіанний пакет
company icon
Radix
Software Engineer
Rio de Janeiro, RJ, Brazil
Загалом за рік
R$126K
Рівень
Senior
Базова зарплата
R$126K
Stock (/yr)
R$0
Бонус
R$0
Років у компанії
1 Рік
Років досвіду
8 Роки
Які кар'єрні рівні в Radix?
Block logo
+R$318K
Robinhood logo
+R$488K
Stripe logo
+R$110K
Datadog logo
+R$192K
Verily logo
+R$121K
Don't get lowballed
Останні подання зарплат
ДодатиДодати комп.Додати компенсацію

Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Зарплати не знайдено
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Експортувати даніПереглянути відкриті вакансії

Внести дані

Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені Інженер-програміст пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Full-Stack інженер програмного забезпечення в Radix in Brazil складає річну загальну компенсацію R$228,092. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Radix для позиції Full-Stack інженер програмного забезпечення in Brazil складає R$125,571.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Radix

Схожі компанії

  • Facebook
  • Stripe
  • Google
  • LinkedIn
  • Netflix
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси