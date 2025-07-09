Каталог компаній
Qwant
Qwant Зарплати

Зарплата Qwant варіюється від $51,290 загальної компенсації на рік для Дейта-сайентист на нижньому рівні до $65,771 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників Qwant. Останнє оновлення: 11/29/2025

Інженер-програміст
Median $65.8K
Дейта-сайентист
$51.3K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в Qwant - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $65,771. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Qwant складає $58,530.

Інші ресурси

