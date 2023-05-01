Каталог компаній
QVC
QVC Зарплати

Зарплата QVC варіюється від $15,217 загальної компенсації на рік для Обслуговування клієнтів на нижньому рівні до $101,000 для Інженер-програміст на вищому рівні. Levels.fyi збирає анонімні та верифіковані дані про зарплати від поточних та колишніх працівників QVC. Останнє оновлення: 11/28/2025

Інженер-програміст
Median $101K
Бізнес-аналітик
$83.6K
Обслуговування клієнтів
$15.2K

Hybrid made me Depressed

Joined this company 2years ago to be Fully Remote, but since a few months ago I've been forced to go to the office 2 days a week since our CEO decided to get a Company-Owned Office where I live.. And I can't change the fact that since my job turned into a Hybrid position I got depressed as...

Дейта-аналітик
$62.6K
Фінансовий аналітик
$40.2K
Спеціаліст з інформаційних технологій (ІТ)
$46.9K
Рекрутер
$24.1K
Менеджер інженерів-програмістів
$87K
ЮІкс-дослідник
$84.6K
Поширені запитання

Найвищеоплачувана позиція в QVC - це Інженер-програміст з річною загальною компенсацією $101,000. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в QVC складає $62,616.

