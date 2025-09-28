Каталог компаній
Qualtrics
Працюєте тут? Заявити про свою компанію
    Levels FYI Logo
  • Зарплати
  • UX-дослідник

  • Всі зарплати UX-дослідник

Qualtrics UX-дослідник Зарплати

Компенсація UX-дослідник in United States у Qualtrics становить $145K за year для L4. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualtrics. Останнє оновлення: 9/28/2025

Середня загальна компенсація

$139K - $161K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$122K$139K$161K$177K
Поширений діапазон
Можливий діапазон
Середня Компенсація за Рівень
Додати компенсаціюПорівняти рівні
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
$145K
$141K
$0
$3.5K
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Переглянути 2 Більше рівнів
Додати компенсаціюПорівняти рівні

$160K

Отримуйте гідну оплату, а не обіцянки

Ми провели переговори щодо тисяч пропозицій і регулярно досягаємо підвищення зарплати на $30K+ (іноді $300K+). Отримайте переговори щодо вашої зарплати або ваше резюме перевірене справжніми експертами - рекрутерами, які займаються цим щодня.


Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Qualtrics RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Отримуйте перевірені зарплати у свою поштову скриньку

Підписатися на перевірені UX-дослідник пропозиції.Ви отримаєте деталізацію компенсаційних пакетів на електронну пошту. Дізнатися більше

Цей сайт захищено reCAPTCHA та Google Політика конфіденційності та Умови використання застосовуються.

Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції UX-дослідник в Qualtrics in United States складає річну загальну компенсацію $177,310. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Qualtrics для позиції UX-дослідник in United States складає $122,180.

Рекомендовані вакансії

    Не знайдено рекомендованих вакансій для Qualtrics

Схожі компанії

  • Palantir
  • Medallia
  • Cornerstone OnDemand
  • FICO
  • CDW
  • Переглянути всі компанії ➜

Інші ресурси