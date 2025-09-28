Каталог компаній
Qualtrics
Qualtrics Рекрутер Зарплати

Компенсація Рекрутер in United States у Qualtrics становить $99.9K за year для L3. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $95K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualtrics. Останнє оновлення: 9/28/2025

Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
$99.9K
$91.8K
$4.8K
$3.4K
L4
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
$ --
$ --
$ --
$ --
L6
$ --
$ --
$ --
$ --
Останні подання зарплат
Компанія

Місцезнаходження | Дата

Назва рівня

Тег

Роки досвіду

Загалом / У компанії

Загальна компенсація

Оклад | Акції (рік) | Бонус
Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Qualtrics RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Самый высокий пакет вознаграждения для Рекрутер в Qualtrics in United States составляет $110,500 годовой общей компенсации. Это включает базовую зарплату, а также потенциальные акции и бонусы.
Медианная годовая общая компенсация в Qualtrics для позиции Рекрутер in United States составляет $79,775.

