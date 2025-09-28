Компенсація Проєктний менеджер in Ireland у Qualtrics становить €77K за year для L3. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualtrics. Останнє оновлення: 9/28/2025
Середня загальна компенсація
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Qualtrics RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)