Qualtrics
Qualtrics Проєктний менеджер Зарплати

Компенсація Проєктний менеджер in Ireland у Qualtrics становить €77K за year для L3. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualtrics. Останнє оновлення: 9/28/2025

Середня загальна компенсація

€69.3K - €83.9K
Ireland
Поширений діапазон
Можливий діапазон
€63.9K€69.3K€83.9K€89.3K
Поширений діапазон
Можливий діапазон
Середня Компенсація за Рівень
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L3
€77K
€59.4K
€5.8K
€11.7K
L4
€ --
€ --
€ --
€ --
L5
€ --
€ --
€ --
€ --
L6
€ --
€ --
€ --
€ --
€142K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Qualtrics RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Проєктний менеджер в Qualtrics in Ireland складає річну загальну компенсацію €89,265. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Qualtrics для позиції Проєктний менеджер in Ireland складає €63,870.

