Середня загальна компенсація Програмний менеджер in United States у Qualtrics варіюється від $136K до $186K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualtrics. Останнє оновлення: 9/28/2025
Середня загальна компенсація
Запросіть друзів та спільноту додавати зарплати анонімно менш ніж за 60 секунд. Більше даних означає кращі інсайти для шукачів роботи, таких як ви, та нашої спільноти!
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Qualtrics RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)