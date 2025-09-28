Компенсація Продукт-менеджер in United States у Qualtrics варіюється від $176K за year для L4 до $690K за year для L7. Медіанний yearний пакет компенсації in United States становить $255K. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualtrics. Останнє оновлення: 9/28/2025
Назва рівня
Загалом
Базова
Акції
Бонус
L4
$176K
$137K
$27K
$12.2K
L5
$261K
$171K
$72.3K
$17.4K
L6
$379K
$211K
$140K
$28K
L7
$690K
$263K
$381K
$45.8K
25%
РІК 1
25%
РІК 2
25%
РІК 3
25%
РІК 4
У Qualtrics RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:
25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)
25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)
25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)