Qualtrics Дата-сайентист Зарплати

Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualtrics. Останнє оновлення: 9/28/2025

Середня загальна компенсація

SGD 107K - SGD 129K
Singapore
Поширений діапазон
Можливий діапазон
SGD 99.6KSGD 107KSGD 129KSGD 136K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Qualtrics RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

Найвищий пакет оплати для позиції Дата-сайентист в Qualtrics in Singapore складає річну загальну компенсацію SGD 135,972. Це включає базову зарплату, а також потенційну компенсацію акціями та бонуси.
Медіанна річна загальна компенсація в Qualtrics для позиції Дата-сайентист in Singapore складає SGD 99,635.

