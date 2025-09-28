Каталог компаній
Qualtrics
Qualtrics Аналітик даних Зарплати

Середня загальна компенсація Аналітик даних in United States у Qualtrics варіюється від $64.8K до $94K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualtrics. Останнє оновлення: 9/28/2025

Середня загальна компенсація

$73.5K - $85.3K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$64.8K$73.5K$85.3K$94K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Qualtrics RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



