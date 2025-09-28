Каталог компаній
Qualtrics
Qualtrics Операції з обслуговування клієнтів Зарплати

Середня загальна компенсація Операції з обслуговування клієнтів у Qualtrics варіюється від $128K до $185K за year. Переглянути розбивку базової зарплати, акцій та бонусів для пакетів загальної компенсації Qualtrics. Останнє оновлення: 9/28/2025

Середня загальна компенсація

$145K - $168K
United States
Поширений діапазон
Можливий діапазон
$128K$145K$168K$185K
Поширений діапазон
Можливий діапазон

$160K

Графік Вестингу

25%

РІК 1

25%

РІК 2

25%

РІК 3

25%

РІК 4

Тип Акцій
RSU

У Qualtrics RSUs підлягають 4-річному графіку вестингу:

  • 25% передається у 1st-РІК (25.00% щорічно)

  • 25% передається у 2nd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 3rd-РІК (6.25% щоквартально)

  • 25% передається у 4th-РІК (6.25% щоквартально)



Поширені запитання

The highest paying salary package reported for a Операції з обслуговування клієнтів at Qualtrics sits at a yearly total compensation of $185,105. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Qualtrics for the Операції з обслуговування клієнтів role is $127,551.

